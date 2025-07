Real-Dortmund le pagelle | Valverde totale 7,5 Sule che buco | 4,5

Nel vibrante mondo del calcio, le pagelle di Real Dortmund svelano protagonisti e deconfitte: Valverde si distingue con un 75, mentre Sule si fa sorprendentemente superare con un 45. Tra i blancos, Guler e Gonzalo Garcia brillano, mentre Beier dà nuova linfa ai gialloneri. Adeyemi fatica a incidere, lasciando aperte molte domande sul futuro di queste squadre, in attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa emozionante stagione.

Mondiale per Club quarti: PSG-Bayern e Real-Dortmund - sfide di altissimo livello che appassionano tifosi e appassionati di calcio in tutto il mondo. Questi quarti di finale sono pronti a regalare emozioni indimenticabili, con squadre che daranno il massimo per conquistare un passaporto verso le semifinali e avvicinarsi al sogno di alzare al cielo il trofeo più ambito del calcio mondiale.

