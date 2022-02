Hertz - Back in business

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 24 febbraio 2022)torna al profitto nel 2021, con un utile netto da 366 milioni di dollari (325 milioni di euro), per un fatturato totale di 7,3 miliardi di dollari (6,55 miliardi di euro), contro il profondo rosso da 1,7 milioni di dollari (1,5 milioni di euro) del 2020. "Il 2021 è stato un anno di trasformazioni per" ha detto Mark Fields, amministratore delegato ad interim del noleggiatore statunitense, che verrà sostituito da Stephen Scherr a partire dal prossimo 28 febbraio. Che ha precisato: "I miglioramenti strutturali sostenuti e la gestione disciplinata della flotta hanno contribuito a una solida performance in tutti i nostri conti, nonostante le sfide affrontate: dal Covid ai vincoli della catena di approvvigionamento. Abbiamo dimostrato la nostra resilienza e capacità di innovare e di fare progressi giocando un ruolo centrale nel moderno ecosistema ...