Guterres, operazione russa inaccettabile, non irreversibile (Di giovedì 24 febbraio 2022) "L'operazione militare russa all'interno del territorio sovrano dell'Ucraina va contro le disposizioni della Carta Onu. E' sbagliata, inaccettabile, ma non irreversibile". Lo ha detto il segretario ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "L'militareall'interno del territorio sovrano dell'Ucraina va contro le disposizioni della Carta Onu. E' sbagliata,, ma non". Lo ha detto il segretario ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare s… - iconanews : Guterres, operazione russa inaccettabile, non irreversibile - GMitakides : RT @Agenzia_Ansa: Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare special… - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare special… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare special… -