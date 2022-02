Guterres (Onu): “Quella in Ucraina rischia di essere la peggior guerra del secolo” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite chiede al presidente russo Vladimir Putin di fermarsi e di riportare le sue truppe in Russia: «Violati i principi della carta Onu» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il segretario generale delle Nazioni Unite chiede al presidente russo Vladimir Putin di fermarsi e di riportare le sue truppe in Russia: «Violati i principi della carta Onu»

Advertising

Agenzia_Ansa : Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare s… - LaStampa : Guterres (Onu): “Quella in Ucraina rischia di essere la peggior guerra del secolo” - KattInForma : La lunga notte del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Guterres: “Questa guerra non ha alcun senso” - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare special… - ParliamoDiNews : Ucraina, il segretario generale dell`Onu Guterres: `Questo conflitto deve finire ora. Causerà sofferenze senza sens… -