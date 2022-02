Guerra in Ucraina, da Sigonella partono i droni Usa ma al momento lo stato di allerta resta invariato (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Al momento nulla è cambiato” a Sigonella dopo l’operazione militare avviata dalla Russia nel Donbass. Secondo quanto si è appreso, “prosegue la normale attività” in una struttura che “non è una base avanzata” nello scenario attuale. L’aeroporto è gestito dall’aeronautica militare italiana e ospita anche la Naval air station (Nas) Sigonella dell’aviazione della marina degli Stati Uniti ed è utilizzato anche per operazioni della Nato. Da giorni da Sigonella decollano droni Global Hawk anche per la sorveglianza dell’aria interessata dall’attuale crisi internazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Alnulla è cambiato” adopo l’operazione militare avviata dalla Russia nel Donbass. Secondo quanto si è appreso, “prosegue la normale attività” in una struttura che “non è una base avanzata” nello scenario attuale. L’aeroporto è gestito dall’aeronautica militare italiana e ospita anche la Naval air station (Nas)dell’aviazione della marina degli Stati Uniti ed è utilizzato anche per operazioni della Nato. Da giorni dadecollanoGlobal Hawk anche per la sorveglianza dell’aria interessata dall’attuale crisi internazionale”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

