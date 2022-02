Grande Fratello Vip, Davide Silvestri minaccia di aprire la porta rossa! (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel cuore della notte, Davide Silvestri minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip. Concorrenti allarmati. Leggi su comingsoon (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel cuore della notte,di lasciare ilVip. Concorrenti allarmati.

Advertising

iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - about_raffaela : RT @httpbenzoash: giustissimo però a questo punto non mandassero neanche il Grande Fratello o sbaglio? - SuAltroPianeta : RT @httpbenzoash: giustissimo però a questo punto non mandassero neanche il Grande Fratello o sbaglio? -