GF Vip | Alessandro Basciano sbotta contro Sophie | “Non mi rompere”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Non c’è pace per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Questa notte, c’è stato un nuovo straCodegoni. Il motivo della discussione è stato davvero banale. La modella, dopo essersi sdraiata sotto le coperte con il suo compagno, gli ha fatto una semplice richiesta, ma lui è andato su tutte le furie. Nel giro di pochi secondi, l’atmosfera è diventata incandescente. Non è la prima volta che nella coppia ci sono problemi di questo tipo. Anche in passato, infatti, i due hanno avuto numerosi contrasti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6: quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming GF Vip,perde illlo: “Non mi” La nottata tra il 23 e il 24 febbraio è ...