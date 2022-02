Fine dell’emergenza: cosa cambia dal 1° aprile (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Fine dello stato d'emergenza riporterà l'Italia in una situazione di quasi totale normalità: ecco i cambiamenti previsti dal 1° aprile e cosa accadrà sul green pass Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ladello stato d'emergenza riporterà l'Italia in una situazione di quasi totale normalità: ecco imenti previsti dal 1°accadrà sul green pass

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Draghi annuncia la cessazione dello stato d’emergenza dal 31 marzo, e la fine dell’obbligo di quarantena… - fattoquotidiano : Coronavirus, tutte le tappe già decise per la fine dell’emergenza. Dalle quarantene al Green pass: ecco le 5 date d… - AngeloCiocca : @dick_handley se non sbaglio siamo stati proprio noi, con un emendamento (poi bocciato) a chiedere l'eliminazione d… - Nicola23453287 : RT @ZombieBuster5: Cotta e mangiata, #Trudeau “Oggi, dopo attente valutazioni, abbiamo stabilito che la situazione non è più un’emergenza… - cathyDS_26 : RT @ZombieBuster5: Cotta e mangiata, #Trudeau “Oggi, dopo attente valutazioni, abbiamo stabilito che la situazione non è più un’emergenza… -