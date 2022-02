Diffidati Lazio-Porto: i biancocelesti a rischio squalifica per l’eventuale ottavo di Europa League (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Lazio si prepara alla sfida contro il Porto in occasione del ritorno dello spareggio di Europa League. All’Olimpico Sarri non avrà lo squalificato Zaccagni, ammonito da diffidato al Do Dragao. Ma quali sono gli altri calciatori biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’eventuale doppio confronto agli ottavi di finale? Uno solo, e non banale: Milinkovic-Savic, ammonito contro la Lokomotiv Mosca e proprio contro il Porto all’andata. Un giallo può essere pesante, ma prima c’è da conquistare gli ottavi. Diffidati: Milinkovic-Savic SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lasi prepara alla sfida contro ilin occasione del ritorno dello spareggio di. All’Olimpico Sarri non avrà loto Zaccagni, ammonito da diffidato al Do Dragao. Ma quali sono gli altri calciatoriin vista deldoppio confronto agli ottavi di finale? Uno solo, e non banale: Milinkovic-Savic, ammonito contro la Lokomotiv Mosca e proprio contro ilall’andata. Un giallo può essere pesante, ma prima c’è da conquistare gli ottavi.: Milinkovic-Savic SportFace.

Advertising

Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Napoli, tre diffidati per la partita contro la Lazio - sscalcionapoli1 : Napoli, tre diffidati per la partita contro la Lazio - ParliamoDiNews : Diffidati Napoli, ecco i giocatori che rischiano di saltare la Lazio #diffidati #napoli #giocatori #rischiano… - 100x100Napoli : Due diffidati in casa Napoli ma solo uno rischia di saltare la Lazio - infoitsport : Napoli, occhio ai diffidati: due azzurri rischiano la squalifica in vista della Lazio -