"Delinquenza e immigrati". Baby gang straniere in cella (Di giovedì 24 febbraio 2022) La polizia arresta i 5 della "banda della catenina". De Corato: "Il 45% dei detenuti è di origine araba" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 febbraio 2022) La polizia arresta i 5 della "banda della catenina". De Corato: "Il 45% dei detenuti è di origine araba"

Advertising

Ale_De_Chirico : 'Delinquenza e immigrati'. Baby gang straniere in cella - Jerryparenzo : @TrungadiNino @FratellidItalia Credo che i soldi andrebbero prima a 8 milioni di italiani in povertà assoluta! E n… - allllora : @matteosalvinimi Come se la delinquenza abbia una correlazione con il partito che amministra la città. Questi episo… - francescoburra3 : RT @GiorgiaMeloni: Follia e delirio a Torino, con bande di immigrati che hanno scatenato il panico in strada costringendo gli agenti della… - MarazitiMassimo : @cantacann @Luca_Gualtieri1 In un tread che parla di delinquenza tu scrivi 'prima erano immigrati dal sud a fare qu… -