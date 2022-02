“Cinque milioni di profughi ucraini verso l’Europa” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, annunciata nella notte dal presidente Vladimir Putin con un attacco su vasta scala, l’Unione europea si prepara ad accogliere milioni di profughi provenienti dal vasto Paese dell’Europa orientale, ora teatro di una guerra dalle conseguenze imprevedibili. Nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, nelle InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Con l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, annunciata nella notte dal presidente Vladimir Putin con un attacco su vasta scala, l’Unione europea si prepara ad accoglierediprovenienti dal vasto Paese delorientale, ora teatro di una guerra dalle conseguenze imprevedibili. Nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, nelle InsideOver.

Advertising

Luce_news : Ucraina-Russia, la guerra è iniziata. Paura per i civili, cinque milioni di profughi attesi in Europa - mariuccia12345 : RT @ultimenotizie: Un'invasione russa dell'#Ucraina potrebbe causare fino a cinque milioni di sfollati. Lo ha affermato l'ambasciatrice ame… - Giorno_Milano : Nel mondo 260 milioni di ragazzi non vanno a scuola E uno su cinque non sa né leggere né scrivere - Marxtrixx : @Coltrucco @ostvest Quota circa 1,5 milioni di stipendi oltre ruberie varie in cinque anni. Non lo togli nemmeno a calci - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: 'La partita è solo all’inizio, sui centesimi di lavoro, di tempo, di vite, si formeranno forse inedite maggioranze, lu… -