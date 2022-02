Cessione Sampdoria, aiuto dal Genoa? C’è la smentita (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ambito della Cessione della Sampdoria potrebbe esserci anche l’aiuto del Genoa, ma c’è la smentita Andres Blazquez, manager di 777 partners, avrebbe teso una mano ad Antonio Romei, in occasione dell’ultimo consiglio di Lega Serie A. L’intento del numero uno del Genoa sarebbe stato quello di presentare al dirigente della Sampdoria un potenziale acquirente per il club doriano. Immediata la smentita. smentita DI ROMEI – «Non è vero e in ogni caso tutti sanno che è Gianluca Vidal in qualità di trustee a essere titolato a occuparsi della Cessione. Quindi nessuno verrebbe a parlarne con me», le parole di Romei a Il Secolo XIX. Non sarebbe stata la prima volta. Due anni fa Enrico Preziosi aveva presentato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nell’ambito delladellapotrebbe esserci anche l’del, ma c’è laAndres Blazquez, manager di 777 partners, avrebbe teso una mano ad Antonio Romei, in occasione dell’ultimo consiglio di Lega Serie A. L’intento del numero uno delsarebbe stato quello di presentare al dirigente dellaun potenziale acquirente per il club doriano. Immediata laDI ROMEI – «Non è vero e in ogni caso tutti sanno che è Gianluca Vidal in qualità di trustee a essere titolato a occuparsi della. Quindi nessuno verrebbe a parlarne con me», le parole di Romei a Il Secolo XIX. Non sarebbe stata la prima volta. Due anni fa Enrico Preziosi aveva presentato ...

