Allegri stregato dal suo talento | la Juventus vola in Inghilterra per chiudere l’affare

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 24 febbraio 2022)sarà con molta probabilità anche nella prossima stagione l’allenatore della Juve e ha chiesto alla dirigenza un nuovo grande colpo. Lasta progettando giorno dopo giorno il suo futuro e sa che non potrà permettersi un’altra stagione negativa come queste ultime due e alloraha trovato in un grande centrocampista dall’la chiave per poter tornare grandi. Massimiliano(GettyImages)Maxè uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio e questo fa sì che la sua opinione su di un giocatore sia estremamente importante e che la valutazione spesso e volentieri risulti essere veritiera e corretta. Il tecnico toscano non ha mai negato i limiti della rosa bianconera e anche dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, ...