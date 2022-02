AEW | Danielson ha accettato | a Revolution sarà scontro di fuoco con Moxley

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella puntata di Dynamite andata in scena ieri sera, Bryanha chiuso vincente nel main event sconfiggendo Daniel Garcia, uno dei suoi diretti allievi. Nel post match è stato attaccato dai 2 Point 0 fino all’arrivo di Jonche ha fatto piazza pulita del ring. Microfono in mano,hala sfida di Mox e i due si troveranno l’uno contro l’altro a. Il segmento finale And we have an answer! It's gonna be @Jonvs. @BryanLIVE at the #AEWPPV on Sunday March 6!What an incredible night of action here at #AEWDynamite from Bridgeport, CT! pic.twitter.com/4u3BAATH7W— All Elite Wrestling (@AEW) February 24, 2022

