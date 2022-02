A1, Firenze Scandicci: due morti per lo scontro di due Tir e due auto, traffico bloccato direzione Nord (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente di uno dei tir L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 febbraio 2022) In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente di uno dei tir L'articolo proviene daPost.

