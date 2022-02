Un anno dopo il crollo del cimitero di Camogli, fiori e polemiche (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tre omaggi floreali al cimitero e uno in mare. Una sessantina di persone, parenti dei defunti scivolati in mare nel parziale crollo del cimitero di Camogli a causa del cedimento della falesia, si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tre omaggi floreali ale uno in mare. Una sessantina di persone, parenti dei defunti scivolati in mare nel parzialedeldia causa del cedimento della falesia, si sono ...

Advertising

EasyInve : Un anno fa @ilpost pubblicò una storia orale che ripercorre i giorni precedenti all’arrivo della prima ondata in pr… - angelomangiante : #Djokovic alla BBC dice che è disposto a saltare i tornei pur di non vaccinarsi. Dopo l'impresa del Grande Slam sf… - ItaliaTeam_it : La prima top ten in Coppa del Mondo l’ha ottenuta nel gennaio 2021 nella discesa di Crans Montana. Poco più di un a… - GRiarso : @manerwski Obiettivo per l'anno dopo? - fedeapollons : @SiculaMente_ Eh ricordo l'anno scorso quando le palestre erano chiuse che andavo a correre (poi andavo la sera dop… -