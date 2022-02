Ucraina | Shevchenko | ' Sono orgoglioso della mia gente | uniti vinceremo!'

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Andriyex ct dell'sui social ha mandato un messaggio in un momento complicato per il suo paese: ' Insieme vinceremo, gloria all'!'. Nel post l'immagine dei confini ucraini ...

Advertising

venti4ore : Ucraina Shevchenko ‘amiamo la libertà, insieme vinceremo’ - telodogratis : Ucraina: Shevchenko ‘amiamo la libertà, insieme vinceremo’ - GermanoZanelli : RT @Corriere: L’appello di Shevchenko all’Ucraina: «Amiamo la libertà, insieme vinceremo» - lifestyleblogit : Ucraina, il messaggio di Shevchenko - - peterkama : Il messaggio di Shevchenko per la sua Ucraina: «Dobbiamo unirci, insieme vinceremo!» -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Shevchenko

...di aprire la strada a un'operazione militare su larga scala della Russia in". Con un post sui social , l'uomo ucraino forse più famoso al mondo - l'ex campione del Milan Andriy- ...Andriyex ct dell'sui social ha mandato un messaggio in un momento complicato per il suo paese: ' Insieme vinceremo, gloria all'!'. Nel post l'immagine dei confini ucraini con la ..."Insieme vinceremo, gloria all'Ucraina!". Andriy Shevchenko, ex stella del Milan e già ct dell'Ucraina, interviene così - con un post sui social e l'immagine dei confini del suo Paese con la bandiera ...La voce del Papa stamattina era un soffio. «Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della ...