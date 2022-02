Trump: “Crisi in Ucraina? Putin è un genio, ora vi spiego perché” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Washington, 23 feb – Anche se ha dovuto lasciare ai suoi nemici le chiavi della Casa Bianca, Donald Trump è deciso più che mai a tornarci. E dopo aver lanciato Truth, il suo nuovo social, l’ex presidente sta alzando sempre più il volume della voce. Con la Crisi in Ucraina, ovviamente, «The Donald» non poteva lasciarsi scappare l’occasione di tirare una bordata a Joe Biden. «Conosco molto bene Vladimir Putin e con l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no!», ha detto durante la trasmissione radiofonica The Clay Travis & Buck Sexton Show, mandando su tutte le furie i dem e i loro scherani. Trump e il «genio» Putin «Se la Crisi fosse stata gestita correttamente – ha aggiunto – non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Washington, 23 feb – Anche se ha dovuto lasciare ai suoi nemici le chiavi della Casa Bianca, Donaldè deciso più che mai a tornarci. E dopo aver lanciato Truth, il suo nuovo social, l’ex presidente sta alzando sempre più il volume della voce. Con lain, ovviamente, «The Donald» non poteva lasciarsi scappare l’occasione di tirare una bordata a Joe Biden. «Conosco molto bene Vladimire con l’amministrazionenon avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no!», ha detto durante la trasmissione radiofonica The Clay Travis & Buck Sexton Show, mandando su tutte le furie i dem e i loro scherani.e il ««Se lafosse stata gestita correttamente – ha aggiunto – non ...

Advertising

IlPrimatoN : La zampata di The Donald #RussiaUcraina - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Crisi in #Ucraina, #DonaldTrump: '#Putin è un genio, #JoeBiden si dimostra debole' - SkyTG24 : Crisi in #Ucraina, #DonaldTrump: '#Putin è un genio, #JoeBiden si dimostra debole' - LeracDeLaMole : RT @ultimenotizie: #Trump: se la crisi 'fosse stata gestita correttamente, non c'era assolutamente motivo per cui si verificasse la situazi… - simsimsimco : RT @GianricoCarof: La pandemia arretra e si diradano i numerosi virologi che si potevano incontrare in bar e taxi. Li sostituiscono espert… -