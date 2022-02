Telecamere nascoste in bagno e nella stanza da letto: studentessa spiata per anni dal padrone di casa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) spiata nella sua stessa casa. Osservata, a sua insaputa, in bagno, sotto la doccia, nella stanza da letto. Violata nella sua privacy, ogni giorno, senza saperlo. Monitorata dall'uomo, insospettabile, che le aveva "offerto"... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022)sua stessa. Osservata, a sua insaputa, in, sotto la doccia,da. Violatasua privacy, ogni giorno, senza saperlo. Monitorata dall'uomo, insospettabile, che le aveva "offerto"...

