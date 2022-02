"Sul Covid errori che minarono lo Stato. Ecco cosa fa Speranza..." (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Due anni dopo il focolaio di Alzano Lombardo, i familiari delle vittime chiedono verità. Nel mirino Speranza e Conte. Lingard: "La mala gestione non sarà reato, ma va riconisciuta la responsabilità politica" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Due anni dopo il focolaio di Alzano Lombardo, i familiari delle vittime chiedono verità. Nel mirinoe Conte. Lingard: "La mala gestione non sarà reato, ma va riconisciuta la responsabilità politica"

Advertising

nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - GiovaQuez : Alla Camera seduta sospesa. Lancio di fogli in testa al ministro D'Incà e occupazione dei banchi di governo da part… - MediasetTgcom24 : Obbligo vaccinale agli over 50, governo pone fiducia sul dl alla Camera #covid - FranceskoNew : RT @AnnDePa: „L’86% è morto di Covid, il 14% con Covid, ma di questi ultimi non possiamo dire se il Covid abbia anticipato la morte. Sappi… - giorgiansa : Dopo lo stop per Covid, Baglioni è 'riabilitato' e torna sul palco. Sabato da La Spezia riparte il tour. Evviva! @ClaudioBaglioni -