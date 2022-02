Speranza ci fa perdere la speranza: “Il Green pass resta fino a quando non saremo fuori dall’emergenza” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Green pass? resta, almeno fino a fine emergenza, quindi non prima di aprile, ma la prospettiva, secondo quanto fa sapere il ministro della Salute Roberto speranza, potrebbe allungarsi ancora, anche a tutta l’estate. “La pandemia ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra sanità: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud. Ma ora abbiamo l’opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostra sanità pubblica”, dice in colloquio con La Stampa il ministro, senza un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il, almenoa fine emergenza, quindi non prima di aprile, ma la prospettiva, secondo quanto fa sapere il ministro della Salute Roberto, potrebbe allungarsi ancora, anche a tutta l’estate. “La pandemia ha reso evidenti almeno tre limiti della nostra sanità: il ritardo nel sapersi adeguare ai bisogni di una popolazione che invecchiando ha fatto esplodere le malattie croniche, il deficit digitale e una crescita delle diseguaglianze nell’accesso ai Lea, i livelli essenziali di assistenza, che sono su valori non adeguati al Sud. Ma ora abbiamo l’opportunità di trasformare la più dura emergenza sanitaria del dopoguerra in una grande opportunità di ammodernamento e rafforzamento della nostra sanità pubblica”, dice in colloquio con La Stampa il ministro, senza un ...

