Speranza apre l'Italia agli stranieri, compreso Djokovic (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo aveva annunciato per primo lo stesso Mario Draghi, nell’ultima conferenza stampa: «Dobbiamo riportare in Italia i turisti stranieri in vista della Pasqua». Ed il Ministro della Salute, Speranza, ha tramutato queste indicazioni in un’ordinanza che di fatto cambia tutte le regole ora in vigore per quanto riguarda gli ingressi dei cittadini stranieri in Italia. Dal 1 marzo infatti non solo i cittadini europei, ma tutti gli stranieri potranno entrare in Italia in maniera molto più semplice e soprattutto senza alcun obbligo di quarantena. Queste le regole: per entrare in Italia sarà sufficiente una delle condizioni attualmente in essere per il Green Pass semplice, cioè il certificato vaccinale, il certificato di avvenuta guarigione dal Covid o un tampone ... Leggi su panorama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lo aveva annunciato per primo lo stesso Mario Draghi, nell’ultima conferenza stampa: «Dobbiamo riportare ini turistiin vista della Pasqua». Ed il Ministro della Salute,, ha tramutato queste indicazioni in un’ordinanza che di fatto cambia tutte le regole ora in vigore per quanto riguarda gli ingressi dei cittadiniin. Dal 1 marzo infatti non solo i cittadini europei, ma tutti glipotranno entrare inin maniera molto più semplice e soprattutto senza alcun obbligo di quarantena. Queste le regole: per entrare insarà sufficiente una delle condizioni attualmente in essere per il Green Pass semplice, cioè il certificato vaccinale, il certificato di avvenuta guarigione dal Covid o un tampone ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza apre Bassetti apre l'incontro di Firenze: dalle Chiese energia spirituale per il Mediterraneo Marco Guerra " Città del Vaticano Un cammino sulla strada della speranza, così il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, definisce il percorso intrapreso dai vescovi del Mediterraneo a Bari due anni fa e che ha portato 60 presuli e altrettanti ...

Decreto Tariffe. Ass. Coscioni: 'Dopo nostra diffida Ministero apre a modifiche su Pma' ... i dirigenti del Ministero della Salute, per conto del Ministro Roberto Speranza , hanno espresso l'impegno ad intervenire per modificare la parte tariffe e anche all'aggiornamento Lea ad integrare ...

Decreto Tariffe. Ass. Coscioni: "Dopo nostra diffida Ministero apre a modifiche su Pma" Tra le richieste, l'integrazione nei Lea delle indagini preimpianto, nel Nomenclatore tariffario l'inserimento dei rimborsi per i donatori di gameti al pari di tutti i paesi UE e una congrua tariffazi ...

Green pass, l’Italia apre ai turisti extra-Ue: tutte le nuove regole È quasi certo ormai, che il Green pass sarà abolito entro l’estate. Il Governo sta preparando un decreto che conterrà le date delle riaperture graduali che potrebbe essere approvato entro metà marzo.

