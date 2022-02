Sky - Svelata la stagione motorsport 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky ha svelato la ricca programma motorsport per la stagione 2022: non solo Formula 1 e MotoGP, ma anche Formula E, SuperBike, Mondiale Rally, la Indycar Series e la W Series. Una programmazione che prevede più di 380 gare in 40 weekend, per oltre 1400 ore di diretta. Formula 1. Il 2022 si preannuncia come la stagione più lunga di sempre, con 23 gare e un nuovo format del venerdì di gara che vedrà la conferenza stampa dei piloti anticipare le prove libere, alle quali Sky dedicherà particolare attenzione. Squadra che vince non si cambia: ritroveremo Carlo Vanzini al commento, coadiuvato da Marc Gené e Roberto Chinchero, Matteo Bobbi, Mara Sangiorgio, Federica Masolin e Davide Valsecchi. Non mancheranno le incursioni ai box del campione del mondo 2016, Nico Rosberg. Delle 23 gare in programma, 5 saranno ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sky ha svelato la ricca programmaper la: non solo Formula 1 e MotoGP, ma anche Formula E, SuperBike, Mondiale Rally, la Indycar Series e la W Series. Una programmazione che prevede più di 380 gare in 40 weekend, per oltre 1400 ore di diretta. Formula 1. Ilsi preannuncia come lapiù lunga di sempre, con 23 gare e un nuovo format del venerdì di gara che vedrà la conferenza stampa dei piloti anticipare le prove libere, alle quali Sky dedicherà particolare attenzione. Squadra che vince non si cambia: ritroveremo Carlo Vanzini al commento, coadiuvato da Marc Gené e Roberto Chinchero, Matteo Bobbi, Mara Sangiorgio, Federica Masolin e Davide Valsecchi. Non mancheranno le incursioni ai box del campione del mondo 2016, Nico Rosberg. Delle 23 gare in programma, 5 saranno ...

