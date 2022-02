Sinner abbatte Murray e vola ai quarti a Dubai | sfiderà Hurkacz

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un grande Janniksconfigge Andynel 2° turno del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano si impone nettamente 7-5 6-2 contro il britannico ed accede così aidi finale. Più di un passo avanti Rispetto alla primo match contro Davidovich Fokina di martedì, Jannik fa un gran bel passo avanti dal punto di vista della continuità di gioco. Un dato importante che balza all’occhio è lo 0 alla voce palle break concesse dal 20enne italiano, bravo a non farsi mai condizionare da. Anzi, con il passare dei game è l’ex-numero 1 al mondo a patire l’insistenza del suo avversario. Il primo set si decide grazie ad un passaggio a vuoto di Sir Andy, il quale perde la battuta a zero e permette adi andare a chiudere il parziale sul 7-5. Sull’onda lunga del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sinner abbatte

ZON.it

...cancella nuovamente una situazione di pericolo sul 2 - 1 30 - 30 e nel game immediatamente successivodefinitivamente il muro Murray che non sfrutta neanche tre chance per il 2 - 3.si ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Tennis", "item": "https://www.itasportpress.it/altri - sport/tennis/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Aus Open,De ...Un grande Jannik Sinner sconfigge Andy Murray nel 2° turno del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano si impone nettamente 7-5 6-2 contro il ...Il tennista azzurro ha problemi solo per un set. Dopo la maratona con Davidovich Fokina arriva una partita decisamente più facile ...