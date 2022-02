Advertising

ParliamoDiNews : Serie B, Antonucci è nella storia: un gol da record col Cittadella | Altri campionati Italia |… - sportli26181512 : Serie B, Antonucci è nella storia: un gol da record col Cittadella: Nella gara di oggi tra Lecce e Cittadella, dopo… - sportli26181512 : Lecce-Cittadella: video, gol e highlights: Ottimo successo esterno del Cittadella sul Lecce nel match della ventici… - cmdotcom : Serie B: LIVE Antonucci porta avanti il Cittadella a Lecce dopo meno di 30 secondi, vincono Brescia e Benevento… - zazoomblog : Serie B: LIVE Antonucci porta avanti il Cittadella a Lecce dopo meno di 30 secondi. 0-0 altre tre partite - #Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Antonucci

Calciomercato.com

Gol di Mirko, scuola Roma. Di secondi ne erano passati esattamente 29, facendo diventare quello del classe '99 il secondo gol più veloce nella storia dellaB dopo la rete di Daniele ...LECCE - CITTADELLA 1 - 2 Reti : 1′ pt, 20′ st Tounkara, 43′ st Coda. LECCE : Gabriel, Gendrey (14′ st Calabresi), Lucioni, Tuia, Gallo (32′ st Barreca), Majer (...Scintillante prova del Benevento che asfalta il Como rimasto in dieci uomini dopo 11 minuti e cala un pokerissimo con protagonisti Francesco Forte e Roberto Insigne, autori di una doppietta a testa Ca ...Il Lecce stecca in casa contro il Cittadella, avversario compatto e ben messo in campo, perdendo la partita per 2-0 nello stadio amico. La squadra di Baroni non ha giocato con la ...