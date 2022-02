Se le vite delle persone tornano alla ribalta (Di giovedì 24 febbraio 2022) La pandemia non ha solo messo in crisi i sistemi sanitari, ma con il suo procrastinarsi nel tempo (fino a divenire endemia) ha contribuito a travolgere i nostri modelli di vita, le forme istituzionali della sfera sociale, la dimensione costituzionale dell’agire collettivo, la pratica dei diritti. Di qui l’esigenza di una riflessione più approfondita e articolata sulle conseguenze strutturali e costituzionali prodotte. UN IMPORTANTE CONTRIBUTO in questa direzione ci viene oggi offerto dal libro di Antonio Cantaro Postpandemia. Pensieri (meta) … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 febbraio 2022) La pandemia non ha solo messo in crisi i sistemi sanitari, ma con il suo procrastinarsi nel tempo (fino a divenire endemia) ha contribuito a travolgere i nostri modelli di vita, le forme istituzionali della sfera sociale, la dimensione costituzionale dell’agire collettivo, la pratica dei diritti. Di qui l’esigenza di una riflessione più approfondita e articolata sulle conseguenze strutturali e costituzionali prodotte. UN IMPORTANTE CONTRIBUTO in questa direzione ci viene oggi offerto dal libro di Antonio Cantaro Postpandemia. Pensieri (meta) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : vite delle L'ambasciatrice americana: È un bivio della Storia. Putin, fermati adesso: i morti saranno migliaia E i russi dovrebbero chiedere al presidente Putin quante delle loro vite vuole sacrificare per perseguire le sue ambizioni in Ucraina". Al Consiglio di sicurezza dell'Onu, lunedì notte, la Cina ha ...

I Foo Fighters se le danno di santa ragione nel loro nuovo film Una volta nella casa, Dave Grohl e compagni si trovano a combattere delle forze soprannaturali, intente a minacciare sia il completamento dell'album che le loro stesse vite. IL FILM DEI FOO FIGHTERS ...

Se le vite delle persone tornano alla ribalta | il manifesto Il Manifesto Le buone azioni delle imprese In un report i risultati delle attività di volontariato realizzateda Legambiente in sinergia con alcune grandi imprese. Dalla raccolta dei rifiuti di plastica nei parchi e sulle spiagge ai mozziconi d ...

Superbonus. No al giro di vite sulle sanzioni. Appello al Governo dagli ingegneri salentini Non si comprende, inoltre, la necessità di un giro di vite sulle sanzioni e di una modifica del meccanismo delle asseverazioni in quanto, in particolare e specificamente per il Superbonus, sono da ...

