Roma: Veretout si trasferisce a Torino, le cifre (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Jose Mourinho non ha più bisogno di Jordan Verretut ed è pronto a salutare la Roma. Disaccordo tra allenatori e giocatori che firmeranno nuovi accordi in estate. Ora anche il Torino è disposto ad acquisire Veretout dalla Roma. Il giocatore intende riprendere la carriera e sfrutterà l'estate per cambiare maglia. Diverse squadre sono interessate al suo acquisto, ma nelle scorse ore il Torino sembra aver battuto in Serie A Jordan Verretu per acquistare il giocatore. Il progetto Cairo di Juric dalla panchina ha suscitato l'interesse di molti giocatori, tra cui lo stesso Verretu, pronto ad accettare il trasferimento al Torino. DI PIÙ: Il Torino sta valutando l'acquisto di Jordan Veretout per rafforzare la propria squadra di centrocampo la ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Jose Mourinho non ha più bisogno di Jordan Verretut ed è pronto a salutare la. Disaccordo tra allenatori e giocatori che firmeranno nuovi accordi in estate. Ora anche ilè disposto ad acquisiredalla. Il giocatore intende riprendere la carriera e sfrutterà l'estate per cambiare maglia. Diverse squadre sono interessate al suo acquisto, ma nelle scorse ore ilsembra aver battuto in Serie A Jordan Verretu per acquistare il giocatore. Il progetto Cairo di Juric dalla panchina ha suscitato l'interesse di molti giocatori, tra cui lo stesso Verretu, pronto ad accettare il trasferimento al. DI PIÙ: Ilsta valutando l'acquisto di Jordanper rafforzare la propria squadra di centrocampo la ...

Advertising

MCalcioNews : Calciomercato Roma, Veretout: il francese è finito nel mirino del Torino - CalcioOggi : Calciomercato Roma, addio Veretout | Pista sconvolgente in Serie A - - Ale77_Col : @cmdotcom Fantastici. 'Veretout andrà via a fine stagione' solo se vuole la Roma,perché ha ancora 1 anno di contrat… - siamo_la_Roma : ?? #Veretout nel mirino del #Torino ???? Il francese potrebbe lasciare la #Roma in estate ?? C'è l'ostacolo ingaggio… - IlBuonFabio : Un’eventuale partenza di #Bakayoko potrebbe aprire scenari interessanti sul fronte #Veretout, vecchio pallino di… -