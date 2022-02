Roma, i tifosi stanno con Mourinho: «Bonucci strattona e niente. Sistema marcio» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I tifosi della Roma si schierano con Mourinho dopo la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo: dai social le risposte I tifosi della Roma si schierano tutti dalla parte di Mourinho dopo la squalifica inflitta la portoghese per il gesto del telefono. Tanti i messaggi sui social e diverse le parole di confronto con altri episodi non sanzionati. Se Pinto avesse minacciato di morte qualcuno probabilmente non sarebbe stato squalificato, l'errore è toccare gli intoccabili, il Sistema si difende SEMPRE.#Pinto#MourinhoMai dire le cose come stanno! pic.twitter.com/EMFCAif4aN— danval (@usodistorto) February 22, 2022 #Pinto & #Mourinho con voi fino all’inferno— Valerio Calvani (@Valeriocalvani2) ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Idellasi schierano condopo la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo: dai social le risposte Idellasi schierano tutti dalla parte didopo la squalifica inflitta la portoghese per il gesto del telefono. Tanti i messaggi sui social e diverse le parole di confronto con altri episodi non sanzionati. Se Pinto avesse minacciato di morte qualcuno probabilmente non sarebbe stato squalificato, l'errore è toccare gli intoccabili, ilsi difende SEMPRE.#Pinto#Mai dire le cose come! pic.twitter.com/EMFCAif4aN— danval (@usodistorto) February 22, 2022 #Pinto & #con voi fino all’inferno— Valerio Calvani (@Valeriocalvani2) ...

