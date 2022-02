Protesta Tir, code prima di Mercato San Severino (FOTO) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche sulla Caserta Salerno A30 nei pressi dei caselli autostradali alla barriera di Mercato San Severino è in corso la Protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio. La mobilitazione che in alcuni tratti si è consumata attraverso un’andatura lumaca dei mezzi pesanti sta provocando pesanti conseguenze sul traffico autostradale con code un po’ ovunque. Gli autotrasportatori sostengono che tra carburante, pedaggio stradale e usura delle gomme gravano del 30% sui costi da sostenere al punto da rendere non conveniente il lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche sulla Caserta Salerno A30 nei pressi dei caselli autostradali alla barriera diSanè in corso ladegli autotrasportatori contro il caro gasolio. La mobilitazione che in alcuni tratti si è consumata attraverso un’andatura lumaca dei mezzi pesanti sta provocando pesanti conseguenze sul traffico autostradale conun po’ ovunque. Gli autotrasportatori sostengono che tra carburante, pedaggio stradale e usura delle gomme gravano del 30% sui costi da sostenere al punto da rendere non conveniente il lavoro. L'articolo proviene da Ante24.it.

Advertising

TgLa7 : #Carocarburante protesta autotraspostatori, decine i mezzi pesanti fermi sull'autostrada che va dalla Salerno-Reggi… - paccio69 : RT @localteamtv: Caro-benzina, tir fermi per protesta al casello di San Gregorio (Catania) lungo la A18 #Carobenzina #camion #localteam htt… - anteprima24 : ** #Protesta #Tir, code prima di Mercato San Severino (FOTO) ** - ManForm_ : RT @localteamtv: Caro-benzina, tir fermi per protesta al casello di San Gregorio (Catania) lungo la A18 #Carobenzina #camion #localteam htt… - nakisady : RT @localteamtv: Caro-benzina, tir fermi per protesta al casello di San Gregorio (Catania) lungo la A18 #Carobenzina #camion #localteam htt… -