Olimpiadi invernali da record per Discovery+: 50% in più di nuovi abbonati rispetto a Tokyo 2020 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Discovery ha annunciato record di ascolti ed engagement sulle proprie piattaforme digitali per i Giochi Olimpici invernali, guidati dall’appeal crescente di Discovery+, che ha fatto registrare un significativo aumento nei consumi e nel numero di nuovi abbonati rispetto a PyeongChang 2018. I Giochi Olimpici Beijing 2022, che si sono conclusi domenica 20 febbraio, hanno fatto registrare L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Discovery ha annunciatodi ascolti ed engagement sulle proprie piattaforme digitali per i Giochi Olimpici, guidati dall’appeal crescente di, che ha fatto registrare un significativo aumento nei consumi e nel numero dia PyeongChang 2018. I Giochi Olimpici Beijing 2022, che si sono conclusi domenica 20 febbraio, hanno fatto registrare L'articolo

Advertising

Eurosport_IT : È ATTERRATA IN ITALIA! ???? La bandiera olimpica è arrivata a Milano, pronta per le prossime olimpiadi invernali!!… - Eurosport_IT : ? LEGGENDA! ? Mettetevi comodi e gustatevi le 11 medaglie di Arianna Fontana alle Olimpiadi, l'atleta italiana più… - juventusfc : Buona fortuna a tutti gli atleti in gara alle Olimpiadi invernali di #Beijing2022 ???? N?on dimenticate di provare… - sportli26181512 : #Media #Notizie Olimpiadi invernali da record per Discovery+: 50% in più di nuovi abbonati rispetto a Tokyo 2020: D… - CalcioFinanza : Olimpiadi invernali da record per Discovery+: 50% in più di nuovi abbonati rispetto a Tokyo 2020… -