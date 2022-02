Napoli-Barcellona, c’è un unico dubbio per Spalletti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per la sfida al Barcellona di domani sera, in programma alle 21 al Maradona, Luciano Spalletti sembra avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda la formazione. Con i rientri quasi certi di Insigne e Politano e quelli sicuri di Fabian Ruiz e Di Lorenzo, al tecnico toscano non rimane che un ultimo nodo da sciogliere, ossia quello relativo al portiere. FOTO: Getty – Napoli Ospina Meret Secondo Tuttosport, infatti, l’unico dubbio per Spalletti è quello relativo all’impiego di Ospina o Meret. Il colombiano si è reso autore di una clamorosa papera contro il Cagliari, riscattandosi solo parzialmente in seguito. Meret, invece, ha già giocato la gara d’andata contro i catalani. La scelta definitiva, in ogni caso, verrà presa durante la rifinitura di questa mattina. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per la sfida aldi domani sera, in programma alle 21 al Maradona, Lucianosembra avere le idee piuttosto chiare per quanto riguarda la formazione. Con i rientri quasi certi di Insigne e Politano e quelli sicuri di Fabian Ruiz e Di Lorenzo, al tecnico toscano non rimane che un ultimo nodo da sciogliere, ossia quello relativo al portiere. FOTO: Getty –Ospina Meret Secondo Tuttosport, infatti, l’perè quello relativo all’impiego di Ospina o Meret. Il colombiano si è reso autore di una clamorosa papera contro il Cagliari, riscattandosi solo parzialmente in seguito. Meret, invece, ha già giocato la gara d’andata contro i catalani. La scelta definitiva, in ogni caso, verrà presa durante la rifinitura di questa mattina.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ??? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - infoitsalute : Napoli-Barcellona, il piano di Spalletti dopo il passo falso di Cagliari - infoitsalute : Napoli, il punto sugli infortunati: chi recupera e chi no per il Barcellona -