Meghan Markle finalmente a cena con Harry, ma lui guarda un'altra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Meghan Markle si è fatta vedere nuovamente in compagnia di Harry dopo ben 104 giorni di assenza. L'occasione è del tutto eccezionale, infatti la coppia è stata paparazzata a cena in compagnia della Principessa Eugenia di York e di suo marito Jack Brooksbank. Meghan Markle, a cena con Harry ed Eugenia di York Dunque, nessun evento glamour ha fatto riunire Harry e Meghan Markle, né qualche impegno milionario, ma una cena intima e privata alla presenza di un membro della Famiglia Reale britannica, ossia la cugina di Harry, Eugenia. I due era stati fotografati insieme mentre assistevano al Super Bowls. L'assenza di Meghan aveva profondamente insospettito ...

