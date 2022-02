Massimo Ranieri: età, canzoni, mogli e figli e vero nome (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Massimo Ranieri è un grande artista della musica italiana, Cantautore napoletano di un certo spessore, ha all’attivo canzoni bellissime. Scopriamo la sua biografia: dall’età alle canzoni, passando per le mogli, i figli e il vero nome. Massimo Ranieri: età, moglie e figli e vero nome All’anagrafe Giovanni Calone, Massimo Ranieri nasce il 3 maggio del 1951 a Napoli. Cantante famoso in ogni angolo d’Italia, in pochi sanno che ha mosso qualche passo anche come doppiatore. Si sposa giovanissimo con la collega Franca Sebastiani, ma la loro unione arriva presto al capolinea. Non a caso, l’artista ha riconosciuto sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è un grande artista della musica italiana, Cantautore napoletano di un certo spessore, ha all’attivobellissime. Scopriamo la sua biografia: dall’età alle, passando per le, ie il: età,e eAll’anagrafe Giovanni Calone,nasce il 3 maggio del 1951 a Napoli. Cantante famoso in ogni angolo d’Italia, in pochi sanno che ha mosso qualche passo anche come doppiatore. Si sposa giovanissimo con la collega Franca Sebastiani, ma la loro unione arriva presto al capolinea. Non a caso, l’artista ha riconosciuto sua ...

Advertising

bi_nature03 : RT @IColourMeBlue: Massimo Ranieri che a Domenica IN parla dei miei bimbi ?? <<Michele Bravi mi è piaciuto, è un ragazzo molto carino e molt… - MaxdaAcilia : @IlCantanteRai1 @milly_carlucci Per me è Massimo Ranieri. Si è definito un istrione ed è il titolo di una canzone c… - radiocalabriafm : MASSIMO RANIERI - QUANDO - zazoomblog : Michelle Impossible per Michelle Hunziker gran finale con J-Ax Massimo Ranieri e altri ospiti - #Michelle… - LaskaJuventus : RT @aifosatir: Su 30 voti il 77% salta. NON VE LO MERITATE MASSIMO RANIERI. -