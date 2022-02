L’isola ‘per fare pace’ | se hai litigato con qualcuno dovresti portarlo qui

Leggi su funweek

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In Scozia esistedelle Discussioni, il luogo perfetto perpace dopo un litigio. Si tratta di Eilean a’ Chombraidh, un piccolo isolotto nel lago Loch Leven. Qui i membri del clan MacDonald venivano mandati a risolvere le loro controversie e non potevano lasciarla fino a che non avessero appianato le divergenze. Con loro scorte di formaggio, torte d’avena e whisky, ovviamente scozzese. LEGGI ANCHE: —del Silenzio, qui la strada cambia nome in base a come la percorri Un modo molto interessante e un luogo perfetto dove andare concon cui avete. Secondo alcune fonti,il formaggio e il whisky si sono dimostrati una tattica così perfetta che negli ultimi 1500 anni nella regione si è verificato un solo omicidio. Oltre ...