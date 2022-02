L’araba fenice del salario minimo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nello stagno della politica italiana ieri ha fatto discutere un rapporto dell’Inapp secondo il quale il 46% dei percettori del cosiddetto «reddito di cittadinanza» sarebbero «lavoratori poveri». Secondo il presidente Inapp Sebastiano Fadda «si potrebbe dire che basterebbe migliorare le condizioni retributive e lavorative di questi lavoratori per quasi dimezzare immediatamente l’attuale numero dei percettori del reddito di cittadinanza», cioè oltre 3,7 milioni di persone. Fadda inoltre ha parlato di «qualità del lavoro, delle retribuzioni, della produttività e della riduzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nello stagno della politica italiana ieri ha fatto discutere un rapporto dell’Inapp secondo il quale il 46% dei percettori del cosiddetto «reddito di cittadinanza» sarebbero «lavoratori poveri». Secondo il presidente Inapp Sebastiano Fadda «si potrebbe dire che basterebbe migliorare le condizioni retributive e lavorative di questi lavoratori per quasi dimezzare immediatamente l’attuale numero dei percettori del reddito di cittadinanza», cioè oltre 3,7 milioni di persone. Fadda inoltre ha parlato di «qualità del lavoro, delle retribuzioni, della produttività e della riduzione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

