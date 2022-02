La tanto attesa Red Bull RB18 è in pista a Barcellona (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione dei test F1 a Barcellona, è stato possibile ammirare per la prima volta la vera Red Bull RB18. In occasione della presentazione ufficiale, non erano stati svelati tutti i dettagli della vettura, proprio per evitare di “sbilanciarsi” troppo. Una volta in pista in Catalogna, però, la monoposto di Max Verstappen si è mostrata in maniera ufficiale ed ha sfrecciato sul circuito del Montmelò. Di seguito la foto della vera Red Bull RB18. Era la più attesa del reame e non solo per il numero 1 che compare sul musetto. La Red Bull è stata abilissima in queste settimane a tenere nascosta la RB18, ultima creatura del genio Adrian Newey, fino all’ultimo momento utile. Oggi, in occasione della prima giornata di test collettivi sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) In occasione dei test F1 a, è stato possibile ammirare per la prima volta la vera Red. In occasione della presentazione ufficiale, non erano stati svelati tutti i dettagli della vettura, proprio per evitare di “sbilanciarsi” troppo. Una volta inin Catalogna, però, la monoposto di Max Verstappen si è mostrata in maniera ufficiale ed ha sfrecciato sul circuito del Montmelò. Di seguito la foto della vera Red. Era la piùdel reame e non solo per il numero 1 che compare sul musetto. La Redè stata abilissima in queste settimane a tenere nascosta la, ultima creatura del genio Adrian Newey, fino all’ultimo momento utile. Oggi, in occasione della prima giornata di test collettivi sul ...

