La figlia di Furino: 'Il capitano è sotto 2 - 0, ma è in partita. Continuate a tifare' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "Siamo in partita". Federica Furino usa un'efficace metafora calcistica per raccontare le condizioni di salute di suo papà Beppe, 75 anni, ricoverato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri (prima ...

