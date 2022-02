Il Senato è con Renzi sul caso Open: sì al conflitto di attribuzione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Senato ha confermato il conflitto di attribuzione per la Procura di Firenze. Hanno votato a favore 167 parlamentari, 76 i contrari e zero gli astenuti. Adesso la Corte Costituzionale dovrà valutare se sono stati violati i diritti del politico Matteo Renzi. La vicenda riguarda le indagini del caso Open, in cui il leader del partito Italia Viva è indagato per finanziamento illecito. M5S e LeU erano contrari Nell’aula del Senato, Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e ovviamente Italia Viva hanno votato a favore del conflitto di attribuzione. A tal proposito, Renzi, ha pubblicato sui profili social un post nel quale si dice soddisfatto della maggioranza schiacciante ottenuta in nell’aula di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilha confermato ildiper la Procura di Firenze. Hanno votato a favore 167 parlamentari, 76 i contrari e zero gli astenuti. Adesso la Corte Costituzionale dovrà valutare se sono stati violati i diritti del politico Matteo. La vicenda riguarda le indagini del, in cui il leader del partito Italia Viva è indagato per finanziamento illecito. M5S e LeU erano contrari Nell’aula del, Partito Democratico, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e ovviamente Italia Viva hanno votato a favore deldi. A tal proposito,, ha pubblicato sui profili social un post nel quale si dice soddisfatto della maggioranza schiacciante ottenuta in nell’aula di ...

aldotorchiaro : Magistrale discorso in Senato, quello di #Renzi accolto con 167 sì e 76 no: il conflitto di attribuzione c'è, i mag… - fattoquotidiano : Open, Travaglio a La7: “Il Senato è stato ricoperto di ridicolo e di vergogna. Con questo voto siamo al bis di ‘Rub… - ivanscalfarotto : Il Senato passa la parola alla Corte Costituzionale. Le garanzie dei parlamentari, come del resto l’indipendenza de… - Elisabe94838092 : RT @La7tv: #lariachetira @EmanueleFiano (PD): 'Ieri non si è svolto un processo che è finito con l'assoluzione di Matteo #Renzi. Il Senato… - LLartigiano : RT @fattoquotidiano: Open, Travaglio a La7: “Il Senato è stato ricoperto di ridicolo e di vergogna. Con questo voto siamo al bis di ‘Ruby n… -