I suoni della Città di Milano di Philip Abussi diventano protagonisti del Metaverso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal 24 al 27 febbraio in via Tortona 58, al White Milano, il concept tradeshow di riferimento per il womenswear internazionale all’interno della Milano Fashion Week, verrà presentata la prima installazione di nss meta, la nuova estensione dell’ecosistema nss tutt’ora in fase di realizzazione con lo scopo di espandere l’universo editoriale del magazine al Metaverso. nss magazine, punto di riferimento in Europa per community e gli appassionati di street culture, sneaker e fashion, ha scelto per il suo visionario e pionieristico progetto di collaborare con WHY, centro di ricerca multidisciplinare e casa di produzione digitale specializzata nell’ideazione e sviluppo di esperienze interattive e contenuti creativi per il Metaverso. Il compositore e sound designer Philip ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal 24 al 27 febbraio in via Tortona 58, al White, il concept tradeshow di riferimento per il womenswear internazionale all’internoFashion Week, verrà presentata la prima installazione di nss meta, la nuova estensione dell’ecosistema nss tutt’ora in fase di realizzazione con lo scopo di espandere l’universo editoriale del magazine al. nss magazine, punto di riferimento in Europa per community e gli appassionati di street culture, sneaker e fashion, ha scelto per il suo visionario e pionieristico progetto di collaborare con WHY, centro di ricerca multidisciplinare e casa di produzione digitale specializzata nell’ideazione e sviluppo di esperienze interattive e contenuti creativi per il. Il compositore e sound designer...

Advertising

cvrnivore : L'urgenza maschile di suonare il campanello della bici quando io sto alla fermata di sera da sola ma tutto ok??? Che cazzo suoni??? - Roberto00281114 : RT @Roberto00281114: Suoni di guerra Warborn Nato per la guerra, Sybrit Feat Ronald Crox - bonaccorso_vito : RT @Roberto00281114: Suoni di guerra Warborn Nato per la guerra, Sybrit Feat Ronald Crox - Roberto00281114 : Suoni di guerra Warborn Nato per la guerra, Sybrit Feat Ronald Crox - infogiovaniroma : ?? Hai massimo 26 anni e suoni jazz? Puoi entrare a far parte della JM Jazz World Orchestra: così… -