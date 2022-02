Genoa Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è una partita della 27esima giornata di Serie A che si disputerà al Marassi di Genova sabato 25 febbraio alle ore 21. Le due squadre hanno come obiettivo quello di risolleversi dopo turni difficili. In particolare i nerazzurri nelle ultime prove tra Liverpool, Sassuolo e Napoli sembrano aver perso il loro smalto. Dall’altra parte Blessin da quando è arrivato ha solo pareggiato e non ha ancora del tutto dimostrato di essere in grado di allontanare il Grifone dalla zona retrocessione.IL pareggio di Venezia brucia ancora ai ragazzi di Blessin che cercheranno di sfruttare l’aria di casa contro l’. La formazione dovrebbe vedere Sirigu tra i pali, Hefti, Maksimovic, Vasquez e Cambiaso. A centrocampo Sturaro, Badelj e ...