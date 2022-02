Draghi a Firenze: dal 31 marzo stop allo stato di emergenza, 'riaprire al più presto' (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L annuncio al teatro del Maggio di Firenze. Allentamenti su mascherine e green pass, novità per le ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L annuncio al teatro del Maggio di. Allentamenti su mascherine e green pass, novità per le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di imprenditori #ANSA - matteorenzi : Bello vedere il Presidente Draghi oggi a Firenze, nell’Auditorium Zubin Mehta al Teatro del’Opera. Un luogo forteme… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi partecipa all’apertura dei lavori della Conferenza della CEI “Mediterraneo frontiera di pace”.… - infoitinterno : Mario Draghi in visita a Firenze - infoitinterno : Draghi a Firenze: dal 31 marzo stop allo stato di emergenza, 'riaprire al più presto' -