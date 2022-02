DIRETTA F1, Test Barcellona 2022 LIVE: Ferrari sempre in testa con Leclerc, tanta attività nel pomeriggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.09 Sainz si migliora in 1’22?1 con gomme dure (C2) ed è adesso 7° nella classifica di giornata alla guida della nuova Ferrari F1-75. 15.07 Primi giri dei Test anche per Alexander Albon, che ha preso il posto di Latifi al volante della Williams nella sessione pomeridiana di questo day-1. 15.04 Hamilton sale di colpi e balza in quinta posizione con il tempo di 1’21?576. Il britannico della Mercedes sta montando gomme medie (C3), quindi paga quasi un secondo e mezzo da Leclerc a parità di mescola. 15.02 Prove di long-run su gomme hard (C2) per Tsunoda, che gira con buona costanza in 1’24” al volante della sua AlphaTauri. 15.00 Problemi per McLaren! Lando Norris si è fermato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA DELLA MATTINA RED BULL, GIU’ LA MASCHERA: VETTURA MOLTO ESTREMA 15.09 Sainz si migliora in 1’22?1 con gomme dure (C2) ed è adesso 7° nella classifica di giornata alla guida della nuovaF1-75. 15.07 Primi giri deianche per Alexander Albon, che ha preso il posto di Latifi al volante della Williams nella sessione pomeridiana di questo day-1. 15.04 Hamilton sale di colpi e balza in quinta posizione con il tempo di 1’21?576. Il britannico della Mercedes sta montando gomme medie (C3), quindi paga quasi un secondo e mezzo daa parità di mescola. 15.02 Prove di long-run su gomme hard (C2) per Tsunoda, che gira con buona costanza in 1’24” al volante della sua AlphaTauri. 15.00 Problemi per McLaren! Lando Norris si è fermato ...

