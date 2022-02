Dino Zoff si racconta | intervista a tutto campo per i suoi 80 anni

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) ... in occasione dei80, che andrà in onda venerdì 25 febbraio ore 12.20 durante la puntata speciale de L'ora solare, il programma quotidiano condotto da Paola Saluzzi. La conduttrice e il ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Gli 80 anni di Dino Zoff. “Scusatemi se sono un po’ narciso però i numeri sono numeri” - FarodiRoma : Gli 80 anni di Dino Zoff. “Scusatemi se sono un po’ narciso però i numeri sono numeri” - SSLazioOrg : Uno 'speciale' di Tv2000 sugli 80 anni di Dino Zoff andrà in onda - condotto da Paola Saluzzi - venerdì 25 febbraio… - Herodotonomada : @EOFutbol Dino Zoff, Antonio Cabrini, Omar Sivori, Giampiero Boniperti, Marco Tardelli, Gaetano Scirea, Michel Plat… - StrattaErmanno : RT @Agenzia_Ansa: Gli 80 anni di un mito. Dino Zoff li compirà il 28 febbraio. È l'unico calciatore italiano ad aver vinto i Mondiali e gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Dino Zoff

Cosìin un' intervista a tutto campo a Tv2000 , in occasione dei suoi 80 anni, che andrà in onda venerdì 25 febbraio ore 12.20 durante la puntata speciale de L'ora solare, il programma ..., che tra pochi giorni compirà 80 anni, si è raccontato in una lunga intervista a TV2000 . L'ex portiere ha toccato vari temi partendo da un aneddoto: ' Una volta presi un gol e mio padre mi ...Mi fanno particolarmente piacere tutte queste attenzioni che mi rivolgono tutt'ora. Vuol dire che ho lavorato bene". Dino Zoff compie 80 anni, lunedi' prossimo, e ripercorre la sua carriera parlando ...Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un'intervista alla Rai insieme a Dino Zoff, in occasione dei prossimi ottant'anni del portiere campione del mondo del 1982: "Credo sia giusto ass ...