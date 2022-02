Decreto Milleproroghe, via libera dalla Camera con voto di fiducia: le novità per la scuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Camera dei Deputati ha votato la fiducia al governo sul Decreto legge intitolato "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", più noto come "Milleproroghe". I voti a favore sono stati 369, quelli contrari 41. Il voto finale sul provvedimento, che poi passerà all'esame del Senato, è atteso nella giornata per stasera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ladei Deputati ha votato laal governo sullegge intitolato "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", più noto come "". I voti a favore sono stati 369, quelli contrari 41. Ilfinale sul provvedimento, che poi passerà all'esame del Senato, è atteso nella giornata per stasera. L'articolo .

Advertising

elio_vito : Non ho votato oggi la fiducia sul Milleproroghe, un decreto omnibus, peggiorato alla Camera da voti trasversali. U… - borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa… - DSantanche : VITTORIA! Approvato l'emendamento #FdI al decreto #milleproroghe per posticipare al 2023 l'entrata in vigore del te… - DibattitoEu : #Milleproroghe, @maurorotelli : 'Il decreto ha l'unico scopo di tenere in vita la maggioranza' - idealista_it : Decreto milleproroghe 2022, il testo in pdf con tutte le novità -