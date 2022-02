Da Milano a Roma, un attivista bergamasco tappezza le città con cartelloni a sostegno di Conte (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via Appia Nuova, piazzale Gregorio VII, via Monte Cervialto, via Trionfale altezza Pineta Sacchetti, Tangenziale est, viale dell’Università angolo viale Regina Margherita, via Nola, via Gregorio VII: sono alcune delle strade, da nord a sud di Roma, su cui da qualche giorno sono comparsi gli 11 manifesti previsti nella Capitale dall’iniziativa lanciata da un attivista bergamasco del M5s a sostegno del presidente Giuseppe Conte. cartelloni dallo sfondo azzurro che ritraggono in foto l’ex premier sorridente e riportano la scritta: “Presidente Conte non sei solo, il tuo popolo è con te”. Una campagna pubblicitaria che ha raggiunto tutti i capoluoghi di regione italiani, esclusi Veneto, Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia dove “la raccolta fondi non è decollata”, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via Appia Nuova, piazzale Gregorio VII, via Monte Cervialto, via Trionfale altezza Pineta Sacchetti, Tangenziale est, viale dell’Università angolo viale Regina Margherita, via Nola, via Gregorio VII: sono alcune delle strade, da nord a sud di, su cui da qualche giorno sono comparsi gli 11 manifesti previsti nella Capitale dall’iniziativa lanciata da undel M5s adel presidente Giuseppedallo sfondo azzurro che ritraggono in foto l’ex premier sorridente e riportano la scritta: “Presidentenon sei solo, il tuo popolo è con te”. Una campagna pubblicitaria che ha raggiunto tutti i capoluoghi di regione italiani, esclusi Veneto, Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia dove “la raccolta fondi non è decollata”, spiega ...

