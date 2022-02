Borsa: l'Ucraina non spaventa l'Europa. Milano +0,8% (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sull'Ucraina resta sempre l'allerta ma le Borse europee si confermano, pur limando leggermente, per nulla preoccupate dalla sanzioni alla Russia che sono ritenute ancora leggere. Anche i future su ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sull'resta sempre l'allerta ma le Borse europee si confermano, pur limando leggermente, per nulla preoccupate dalla sanzioni alla Russia che sono ritenute ancora leggere. Anche i future su ...

