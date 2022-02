Bobbio | la guerra giusta e la leggerezza degli intellettuali

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cosa direbbe il professor? Me lo chiedo spesso in questi giorni, ripensando all’intervista che gli feci per il Corriere il 16 gennaio 1991, nelle ore dell’attacco americano a Baghdad. In quei giorni le piazze italiane si erano riempite di gente con la kefiah che scandiva «yankee go home» e altri slogan contro la «imperialista delle multinazionali». Il filosofo torinese, icona della sinistra, non si era unito alla protesta, e gli domandai perché. «Non mi persuade l’impostazione prevalentemente antiamericana che si è voluto dare a queste manifestazioni», fu la sua risposta. «Ho tanta paura che, con le migliori intenzioni, i pacifisti italiani, e in genere quelli occidentali, finiscano per fare il gioco dell’avversario. Sono sicuro che in cuor loro questi dimostranti non ce l’hanno solo con gli Stati Uniti, ma anche con Saddam. Ma perché ...