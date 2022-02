Berlinguer | brutale vendetta contro Sigfrido Ranucci | chi porta in studio e soprattutto cosa c' è dietro | Guarda

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Così come recita il proverbio, laè un piatto da servire freddo. O, volendo, anche freddissimo. E il proverbio, almeno secondo Dagospia, si applica perfettamente a quanto accaduto ieri sera, martedì 22 febbraio, su Rai 3, laddove andava in onda Cartabianca, il programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca. Che è successo? Presto detto: laha infatti invitato al suo programma Andrea Ruggeri, il deputato di Forza Italia ma,, principale accusatore dinel caso che sta travolgendo Report e il metodo utilizzato dal programma per demolire gli avversari, tra dossier e pratiche assai poco urbane. Ruggeri, per inciso, è il principale accusatore diin commissione di vigilanza sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlinguer brutale

Liberoquotidiano.it

... in modo carismatico e "soft" per Togliatti, arrogante eper D'Alema. Renzi diceva di voler ...trasformò in "cattocomunismo" ideologizzato il confronto a distanza che Togliatti ...Biancae CartaBianca , su Rai 3, non si fermano nemmeno nel giorno della prima serata di Sanremo 2022. E, come sempre, ad aprire le danze ci pensa Mauro Corona , lo scrittore e alpinista, ...