Auguri al “mito” Dino Zoff | gli 80 anni di un friulano doc | tra silenzi e parate memorabili video

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Quando giocavo in serie A, presi un gol e mio padre mi disse: ‘ma come mai quel gol lì’. Io gli risposi: ‘non mi aspettavo che tirasse!’. E lui: ‘ma perché, cosa fai? il farmacista? Se non te lo aspetti tu che fai il portiere…“. Cosìin un’intervista a tutto campo a Tv2000, in occasione dei suoi 80, che andrà in onda venerdì 25 febbraio ore 12.20; durante la puntata speciale de L’ora solare, il programma quotidiano condotto da Paola Saluzzi., 80il prossimo lunedì, è unper gli innamorati di calcio. Solitamente di poche parole, si lascia andare ai racconti familiari, alle memorie sportive, incise nella memoria sportiva di tanti italiani. Nell’immaginario collettivo è legato a tre momenti particolari: la partita a scopone con Pertini; il bacio a Bearzot e ...

... 's ei un papà meraviglioso,per i nostri bimbi sei un eroe, un esempio, sei il loro. Sono così orgogliosa di te. Grazie per metterci sempre al primo posto. Tantial papà migliore del ...