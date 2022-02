ATP Dubai 2022 | Jannik Sinner | “Murray è una leggenda | ero teso perché ci avevo perso Sono stato continuo”

Advertising

FiorinoLuca : Jannik #Sinner raggiunge a Dubai il 16° QF complessivo della carriera a livello ATP, il 6° in un torneo ATP 500, il… - ArmandaGelsomin : RT @Eurosport_IT: Continuano ad arrivare segnali positivi dall'azzurro ?????? #DDFTennis | #ATPDubai | #Sinner | #EurosportTENNIS https://t… - sportal_it : ATP Dubai: Jannik Sinner silura Andy Murray e vola ai quarti - Eurosport_IT : Continuano ad arrivare segnali positivi dall'azzurro ?????? #DDFTennis | #ATPDubai | #Sinner | #EurosportTENNIS - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Atp Dubai, Sinner vola ai quarti, battuto Murray in due set -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dubai

Jannik eguaglia così il risultato dello scorso anno, e per un posto in semifinale dovrà vedersela con l'amico e rivale Hubert Hurkacz con aè iscritto anche in doppio. "Concentrato e calmo? All'...... si è imposto al secondo turno sul britannico Andy Murray, n.89, in gara grazie ad una wild card e trionfatore anel 2017, con il punteggio di 7 - 5 6 - 2. L'altoatesino sfiderà domani per ...Il numero 2 d'Italia supera Andy Murray con lo score di 7-5 6-2 e vola ai quarti di finale: ora la rivincita con Hurkacz ...Jannik Sinner si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai, ripetendo il risultato di un anno fa. Il numero 2 d'Italia sconfigge per 7-5 6-2 Andy Murray, prendendosi la rivincita su ...